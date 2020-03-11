Marcao'dan Fiorentina ve transfer cevabı

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arası Chaves'ten 4 milyon avroya transfer ettiği Marcao her geçen gün performansını yukarı çıkardı. Ve adı da Avrupa kulüpleriyle anılır oldu.Fiorentina'nın listesine giren Marcao, menajerine "Galatasaray'da çok mutluyum. Şu an tek düşüncem kalan maçlarımızı kazanıp, şampiyon olmak. Fatih Terim Hoca'mdan çok şey öğreniyorum. Bana gelişimimde çok katkısı oluyor. Galatasaray benim evim oldu. Beni yollamadıkları sürece gitmek gibi bir niyetim yok" diyerek transfere şimdilik kapıları kapattı.BİR ADIM GERİDEN: Marcao'yu Portekiz Ligi takımlarından Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katan Galatasaray, bu sezon başından La Liga takımı Espanyol'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi reddettmişti.