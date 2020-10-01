Manuel Fernandes, Kayseri'ye geliyor

Kayserispor'da yönetim teknik direktör Bayram Bektaş'ın da onayını aldıktan sonra Portekizli yıldız Manuel Fernandes'le görüşmelere başlamıştı. Edinilen bilgiye göre kulübüyle sözleşmesi sona ermesinin ardından birçok teklif alan deneyimli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği şartları kabul etti.



Kayserispor 3 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcuyu, senelik 1 milyon Euro ücretle ikna etti.



Fernandes cumartesi günü gelerek tesisleri gezip ardından da sağlık kontrolünden geçecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Fernandes'in İç Anadolu ekibiyle görkemli bir tören sonrasında imza atacağı bildirildi.







