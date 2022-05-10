MANU ve Bayern'in Konrad Laimer savaşı kızışıyor!

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu Konrad Laimer için Bayern Münih ve Manchester United'ın yarışta olduğu yazıldı.



İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre; RB Leipzig, sezon sonunda yıldızlarını korumakta zorlanabilir. Alman ekibi, Fransız oyuncu Christopher Nkunku'yu kadrosunda nasıl tutabileceğini hesap etmeye çalışırken, bir diğer yıldızı Konrad Laimer'i de elinden kaptırma riskiyle karşıya geldi.



Haberde, Avusturyalı oyuncunun Manchester United'ın gündemine geldiği ancak Bayern Münih'in de oyuncuyu uzun zamandır takip ettiği ifade edildi.



Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak bilinen Laimer'in, Manchester United'a transferini Ralf Rangnick'in önerdiği, Bayern Münih'in ise oyuncunun Bundesliga'ya aşina olması sebebiyle bu transferi bitirmek istediği belirtildi.



Bu sezon RB Leipzig formasıyla 41 resmi maça çıkan Konrad Laimer, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.





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