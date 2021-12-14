Manisa FK ve Keçiörengücü puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi.
Kaşılaşmada ilk gol, 57. dakikada Keçiörengücülü İbrahim Olawoyin'den geldi. Manisa FK'nın beraberlik golünü ise 63. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK 19 puanla 14. sırada yer alırken, Ankara Keçiörengücü 18 puanla 16. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Suat Güz
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk. 56 Kemal Rüzgar)
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 83 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Ackah, Uğur Utlu, Djibrila (Dk. 69 Taşkın Çalış), Vusal Iskandarlı (Dk. 80 Hamza Gür), Olawoyin, Eze
Goller: Dk. 57 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 62 Hüseyin Yılmaz, Dk. 88 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Veli Çetin, Dk. 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 58 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)
Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi.
Kaşılaşmada ilk gol, 57. dakikada Keçiörengücülü İbrahim Olawoyin'den geldi. Manisa FK'nın beraberlik golünü ise 63. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK 19 puanla 14. sırada yer alırken, Ankara Keçiörengücü 18 puanla 16. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Suat Güz
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk. 56 Kemal Rüzgar)
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 83 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Ackah, Uğur Utlu, Djibrila (Dk. 69 Taşkın Çalış), Vusal Iskandarlı (Dk. 80 Hamza Gür), Olawoyin, Eze
Goller: Dk. 57 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 62 Hüseyin Yılmaz, Dk. 88 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Veli Çetin, Dk. 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 58 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)