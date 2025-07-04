Manisa FK'de ilk etap sona erdi!

Manisa FK, 27 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

calendar 04 Temmuz 2025 14:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'de ilk etap sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa FK'da yeni sezon öncesi 27 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayan ilk etap antrenmanları tamamlandı.

Hafta sonu izin yapacak siyah-beyazlılar, 7 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar kampında toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. İlk etapta Manisa Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Manisaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcular orta saha Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven'i kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Taner Taşkın takımını değerlendirdi.

Taner Taşkın, "Geçen yıl tamamen takımın ligde kalması için odaklandığımız bir dönem vardı. Bu sezon kaybettiğimiz çok oyuncu var, henüz aramıza katılan oyuncu yok. İlk etapta en önemlisi altyapımızdaki oyuncuları görme şansımız oldu. Potansiyeli olan oyuncular var. Gelecekte en az 7-8 oyuncunun iskelet kadroyu oluşturmasını istiyoruz. İlk etap çok güzel geçti. 11 antrenman yaptık. Afyon'da 2 hazırlık maçı planlıyoruz, ardından 2 gün izin verip 10 günlük son etap kampına gireceğiz. Özellikle gençleri kazandığımız için ilk etaptan son derece mennunum. Umutsuz değiliz, ikinci etapta aramıza katılacak yeni transferlerle çok çok iyi bir takım olacağımıza sonuna kadar inanıyorum" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.