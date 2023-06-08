Manchester United yeni stoperini buldu

Sezon boyunca savunmasında alarm veren Manchester United, gelecek sezonda savunmasını güçlendirmek istiyor.



İngiliz devinin, 25 yaşındaki Fransız stoper Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Fransız medyasında çıkan haberlere göre, Ocak ayında Axel Disasi için görüşmeler yapan ancak sonuç alamayan Manchester United, Fransız stoper için tekrar temasa geçti.



Manchester ekibinin Monaco'ya 60 milyon euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.



Harry Maguire ile yollarını ayıracak olan Manchester United'ın, oyuncuya önemli bir rol vereceği ifade edildi.



PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Axel Disasi, bu sezon Monaco formasıyla gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin ilgisini çekti. Oyuncunun menajeri, Ocak ayı transfer döneminde Axel Disasi için Manchester United, Bayern Münih ve Juventus'tan teklif aldıklarını doğruladı.



İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİCİ



Fransız yıldız stoper, bu sezon Ligue 1'de 7 kez haftanın takımına seçildi.



Monaco formasıyla bu sezon 49 maça çıkan Disasi, 6 gol atarken 4'te asist kaydetti.

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