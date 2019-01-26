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Manchester United, kupada Arsenal'i 3 golle geçti!

Manchester United, İngiltere FA Cup 4. turunda Arsenal'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United, kupada Arsenal'i 3 golle geçti!
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26 Ocak 2019 00:54
İngiltere FA Cup 4. turunda Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 31. dakikasında Alexis Sanchez ile öne geçen Manchester United, 33. dakikada Lingard ile farkı 2'ye çıkardı.

Arsenal, Aubameyang ile 43. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Son sözü 82. dakikada Anthony Martial söyledi.

Manchester United, FA Cup'ta Arsenal'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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