İngiltere FA Cup 4. turunda Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 31. dakikasında Alexis Sanchez ile öne geçen Manchester United, 33. dakikada Lingard ile farkı 2'ye çıkardı.
Arsenal, Aubameyang ile 43. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Son sözü 82. dakikada Anthony Martial söyledi.
Manchester United, FA Cup'ta Arsenal'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
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Mücadelenin 31. dakikasında Alexis Sanchez ile öne geçen Manchester United, 33. dakikada Lingard ile farkı 2'ye çıkardı.
Arsenal, Aubameyang ile 43. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Son sözü 82. dakikada Anthony Martial söyledi.
Manchester United, FA Cup'ta Arsenal'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın