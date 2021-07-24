Manchester United'da Solskjaer'e yeni sözleşme

Manchester United, Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı, sözleşmede bir yıl da opsiyon bulunduğu ifade edildi.2018 yılında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Solskjaer, geride kalan sezon UEFA Avrupa Ligi'nde takımını finale taşımış, ancak kupayı İspanya'nın Villarreal takımı kazanmıştı.İmza sonrası konuşan Solskjaer; "Bu kulüp için hislerimi herkes biliyor. Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Genç ve tecrübeli oyunculardan dengeli bir kadro oluşturduk. Başarıya aç oyuncularımız var. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Manchester United'ın en büyük kupaları kazanmak için mücadele ettiğinin bilincindeyiz ve bunun için çalışacağız. Taraftarlarımızı stadımızda görmeyi çok özledim. Onlara kavuşmayı ve başarılı maçlar çıkarmayı dört gözle bekliyorum" sözlerini kullandı.