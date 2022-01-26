Manchester United'da Lingard krizi!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da Jesse Lingard krizi yaşanıyor.



The Telegraph'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu, takımdan bir an önce ayrılmak istiyor.



Haberde Lingard'ın bu kararı alma sebebi olarak, Manchester United'ın kendisini kiralık olarak göndermeye yanaşmaması ve bonservis beklentisinin olması gösterildi.



Manchester United'ın, Jesse Lingard için en az 5-6 milyon euro'luk bir teklif beklediği ifade edildi.



Öte yandan Lingard'ın takımda kendisine hak ettiği saygının gösterilmediğine inandığı ve sezon sonuna kadar takımda kalmaktan çekindiği aktarıldı.



İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.





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