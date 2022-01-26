Manchester United'da Lingard krizi!

Manchester United'da Jesse Lingard, takımda yeteri kadar saygı görmemesi nedeniyle ayrılmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester United'da Lingard krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 00:20
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da Jesse Lingard krizi yaşanıyor.

The Telegraph'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu, takımdan bir an önce ayrılmak istiyor.

Haberde Lingard'ın bu kararı alma sebebi olarak, Manchester United'ın kendisini kiralık olarak göndermeye yanaşmaması ve bonservis beklentisinin olması gösterildi.

Manchester United'ın, Jesse Lingard için en az 5-6 milyon euro'luk bir teklif beklediği ifade edildi.

Öte yandan Lingard'ın takımda kendisine hak ettiği saygının gösterilmediğine inandığı ve sezon sonuna kadar takımda kalmaktan çekindiği aktarıldı.

İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.