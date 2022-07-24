İngiltere Premier Ligi ekibinden Manchester City, Brighton forması giyen Marc Cucurella'yı transfer etmek için teklif yaptı. Ada basını, bu transferin reddedildiğini ve İspanyol oyuncunun takımda kalacağını yazdı.



CITY'NIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ



Cuma günü 24 yaşına giren İspanyol sol bek için Manchester City, 35 milyon euro teklif etti. Fakat; Brighton ise yaklaşık 55 milyon euro beklediği için bu teklife olumsuz geri dönüş yaptı.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Brighton Kulübü, futbolcuyu bir süre daha kadrosunda tutmanın planlarını yapıyor. Getafe'den 18.0 milyon euro civarında bir tutar karşılığında transfer edilen futbolcunun 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.,



TOP KONTROLÜNDE UZMAN



İspanyol sol bek, top kontrolü ve pas trafiğindeki etkisi sebebiyle öne çıkıyor. Cucurella, Brighton'da sezonun oyuncusu seçilmişti.





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