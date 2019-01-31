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Malatyaspor, Aboubakar Kamara ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Fulham'dan kadrosuna kattığı Aboubakar Kamara ile sözleşme imzaladı.Malatyaspor'un Fulham'dan Kamara'yı satın alma opsiyonu 15 milyon euro olarak belirlendi.

Kaynak: Sporx.com
Malatyaspor, Aboubakar Kamara ile sözleşme imzaladı
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31 Ocak 2019 17:40
Yeni Malatyaspor, Fulham'dan kadrosuna kattığı Aboubakar Kamara ile sözleşme imzaladı.Malatyaspor'un Fulham'dan Kamara'yı satın alma opsiyonu 15 milyon euro olarak belirlendi.

Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Kamara, "Malatyaspor'un projesine inandım, yoksa gelmezdim. Birçok takım beni istedi ama ben Malatya'yı tercih ettim. Malatya'da hedeflerim var. Malatyaspor taraftarından çok etkilendim, burada büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

Kamara'nın Malatyaspor'a transferi hakkında konuşan başkan Adil Gevrek, "Buraya gelmeden önce çok büyük teklifler vardı ancak Kamara, Malatyaspor'a gelmek istedi. Çok önemli teklifler geldi, Kamara bize inandı. Biz ona inanıyoruz, o da bize inanıyor. Taraftarımız da bu transferi çok istedi. Kamara'nın Malatyaspor'a büyük katkı sağlayacağına ve Türk futboluna da değer katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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