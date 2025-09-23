NBA'in eski oyuncularında Rick Mahorn, Golden State Warriors'ın genç yıldızı Jonathan Kuminga'nın takımdaki rolüyle ilgili talepleri üzerine eleştiri getirdi.
Son raporlar, 22 yaşındaki oyuncunun Warriors'a dönmeye açık olduğunu, ancak takımın hücumda ana odağı olmak istediğini ortaya koydu.
Mahorn, Sirius XM NBA Radio'da konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı:
"Warriors onu draft eden takım, bu yüzden kariyerini tek bir takımda geçirmek istemesi doğal. Daha büyük bir rol, hücumun merkezinde olmayı arzuluyor. Bu bir sır değil. Dönmeye açık, bunu sindirmiş durumda."
Ancak Mahorn, takımın mevcut yapısında Kuminga'nın bu isteğinin gerçekçi olmadığını belirtti:
"Steph Curry var, Draymond Green var, şampiyonluklardan kalan parçalar hâlâ takımda. Bu noktada mesele, rolünü kabul etmek. Oyuncuların para kazanmasını isterim ama eğer rolünü kabul etmiyorsan ve 'Ben bu rolden daha iyiyim' diyorsan, NBA böyle bir ligdir."
Warriors yönetimi ve takımın çekirdek oyuncuları Kuminga'nın kalmasını istese de, şu ana kadar sunulan kontrat teklifi genç yıldız tarafından yeterli bulunmadı. Bu durum, takas ihtimallerini yeniden gündeme getiriyor.
