NBA'in eski oyuncularında Rick Mahorn, Golden State Warriors'ın genç yıldızı Jonathan Kuminga'nın takımdaki rolüyle ilgili talepleri üzerine eleştiri getirdi.Son raporlar, 22 yaşındaki oyuncunun Warriors'a dönmeye açık olduğunu, ancak takımın hücumda ana odağı olmak istediğini ortaya koydu.Mahorn, Sirius XM NBA Radio'da konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı:Ancak Mahorn, takımın mevcut yapısında Kuminga'nın bu isteğinin gerçekçi olmadığını belirtti:Warriors yönetimi ve takımın çekirdek oyuncuları Kuminga'nın kalmasını istese de, şu ana kadar sunulan kontrat teklifi genç yıldız tarafından yeterli bulunmadı. Bu durum, takas ihtimallerini yeniden gündeme getiriyor.