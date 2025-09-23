23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Mahorn: "Kuminga rolünü kabul etmeli"

NBA'in eski oyuncularında Rick Mahorn, Golden State Warriors'ın genç yıldızı Jonathan Kuminga'nın takımdaki rolüyle ilgili talepleri üzerine eleştiri getirdi.

23 Eylül 2025 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Son raporlar, 22 yaşındaki oyuncunun Warriors'a dönmeye açık olduğunu, ancak takımın hücumda ana odağı olmak istediğini ortaya koydu.

Mahorn, Sirius XM NBA Radio'da konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı:


"Warriors onu draft eden takım, bu yüzden kariyerini tek bir takımda geçirmek istemesi doğal. Daha büyük bir rol, hücumun merkezinde olmayı arzuluyor. Bu bir sır değil. Dönmeye açık, bunu sindirmiş durumda."

Ancak Mahorn, takımın mevcut yapısında Kuminga'nın bu isteğinin gerçekçi olmadığını belirtti:

"Steph Curry var, Draymond Green var, şampiyonluklardan kalan parçalar hâlâ takımda. Bu noktada mesele, rolünü kabul etmek. Oyuncuların para kazanmasını isterim ama eğer rolünü kabul etmiyorsan ve 'Ben bu rolden daha iyiyim' diyorsan, NBA böyle bir ligdir."

Warriors yönetimi ve takımın çekirdek oyuncuları Kuminga'nın kalmasını istese de, şu ana kadar sunulan kontrat teklifi genç yıldız tarafından yeterli bulunmadı. Bu durum, takas ihtimallerini yeniden gündeme getiriyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
