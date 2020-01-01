Magic ve Pelinka'nın, şampiyonluk sonrası karşılıklı takdirleri!

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Lakers ekibi şampiyonluğu kazandıktan hemen sonra Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın kendisini aramasını takdir ettiğini belirten bir tweet attı.



Lakers'ın Miami Heat'e karşı dün gece şampiyonluğu kazanmasından kısa bir süre sonra Pelinka, eski meslektaşı Magic'i aradı.



Hall of Fame oyuncu artık takımda olmamasına rağmen bu, Johnson'ın bu şampiyonluğa katkılarını kabul eden bir jestti.



Magic, Pelinka'nın nezaket çağrısına Twitter'dan takdirini sundu:



"Rob Pelinka, bu gece Lakers'ın NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra arayarak, beni gerçekten iyi hissettirdi. Bu benim için harika bir an, çünkü kendisinin şu anda tüm Lakers oyuncuları, antrenörleri ve Jeanie Buss ile kutlamanın ortasında olduğunu biliyorum. Aramak zorunda değildi!"



Bu, Pelinka'nın Lakers efsanesiyle olan ilişkisiyle ilgili çok şey anlatıyor ve bu, Pelinka'nın birçok maç sonrası röportajından birinde de ifade ettiği bir şeydi:



"Earvin ile çalıştığım iki sezon için hala minnettarım ve kendisi, vizyonu ve kendisiyle yan yana çalışma tecrübem ile, kesinlikle bu gecenin bir parçası. O inanılmaz bir insan ve ikimizin harika, inanılmaz derecede güçlü bir ilişkisi var. Bu gece ilk aradıklarımdan biriydi. Onunla harika bir görüşme yaptık."



