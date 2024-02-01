MAÇ ÖZETİ: Monaco 85-70 Partizan

THY EuroLeague 24. hafta maçında Monaco ile Partizan karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Monaco 85-70'lik skorla kazanmayı başardı.



Monaco'da Mike James 19 sayı, 7 asist ile oynadı. Partizan'da Kevin Punter'ın 28 sayı, 2 asistlik performansı takımının galibiyetine yetmedi.



Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki 14. galibiyetini aldı. Partizan ise 12. kez yenildi.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



