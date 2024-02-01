MAÇ ÖZETİ: Monaco 85-70 Partizan

THY EuroLeague 24. hafta maçında Monaco, Partizan'ı 85-70 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Monaco 85-70 Partizan
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01 Şubat 2024 01:38
THY EuroLeague 24. hafta maçında Monaco ile Partizan karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Monaco 85-70'lik skorla kazanmayı başardı.

Monaco'da Mike James 19 sayı, 7 asist ile oynadı. Partizan'da Kevin Punter'ın 28 sayı, 2 asistlik performansı takımının galibiyetine yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki 14. galibiyetini aldı. Partizan ise 12. kez yenildi. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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