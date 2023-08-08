M'Baye Niang, Adana Demirspor için geliyor!

Adana Demirspor'un anlaşmaya vardığı M'Baye Niang, transfer sürecini tamamlamak adına kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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M'Baye Niang, Adana Demirspor için geliyor!
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08 Ağustos 2023 19:07
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 19:08
Adana Demirspor, forvet hattını M'Baye Niang ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Akdeniz ekibi, Senegalli futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Niang, Adana Demirspor'a transferini tamamlamak adına en geç çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.

28 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin ardından Adana Demirspor'a 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.

M'BAYE NIANG KİMDİR?

Caen altyapısından yetişen M'Baye Niang, kariyerinde; Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux ve Auxerre formaları giydi.

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