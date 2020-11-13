Luyindama'dan tepki: "Ben korona değilim"

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar olan Christian Luyindama'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Luyindama'dan tepki: 'Ben korona değilim'
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13 Kasım 2020 18:57
Galatasaray'ın Kongo Milli Takımı kampında yer alan stoperi Christian Luyindama, koronavirüse yakalandığına dair haberlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Luyindama, "Aptal yayınlar yapmayı bırakın. Ben korona değilim. Çok iyiyim." dedi.

Galatasaray'da son olarak Omar Elabdellaoui koronavirüse yakalanmış ve Luyindama'nın da testinin pozitif çıktığı iddiaları ortaya çıkmıştı.





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