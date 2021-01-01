Luka: "Dallas ile kontratımı uzatacağıma dair hiç şüphem olmadı"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks ile uzatma sözleşmesi imzalayacağından 'hiç şüphesi olmadığını' söyledi.



Salı sabahı Mavericks üyeleri, Slovenya'daki bir otelde Luka ile bir araya gelerek, beş yıllığı 207 milyon dolarlık sözleşme uzatmasını resmen kağıda dökmüşlerdi.



Saatler sonra da, ekip bunu duyurmak için basının karşısına çıktı ve Doncic, bu imza konusunda "hiç şüphesi olmadığını" açıkladı:



"Gerçekten özel bir an. Bana bunu teklif ettiği için Dallas'a teşekkür ederim. Hala ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü bunun olacağını hayal dahi etmemiştim. Sadece NBA'de oynamayı hayal etmiştim. Ama şimdi Dallas Mavericks ile 5 yıl daha kontrat imzalayabiliyorum. Ve bu imzayı atmak istediğime dair hiç şüphem bile olmamıştı.



Her şeyden önce, Dallas ikinci yuvam gibi. Orada kendimi evimde gibi hissediyorum, harika hissediyorum. Organizasyon için çalışan insanlar, harika insanlar."



"BU DURUMU BİRAZ SİNDİRMEM LAZIM"



Doncic, Sloven bir medya mensubundan parasını nasıl harcamaya başlayacağına dair gelen bir soruya, gülerek şöyle bir karşılık verdi:



"Evet, harika bir meblağ ama bunu hala düşünmüyorum. Kendime bu paradan henüz değerli bir şey almadım. Ama harcamaya başlamadan önce, durumu biraz daha sindirmem gerekiyor."



Doncic geçtiğimiz sezon oynadığı 66 maçta 27.7 sayı, 8.0 ribaund ve 8.6 asist ortalamaları tutturmuştu.



