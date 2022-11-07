Luis Campos: 'İntikamımızı alacağız'

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşti.



Paris ekibinin sportif direktörü Luis Campos eşleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Campos yaptığı açıklamada, "Şaşırmadım. İki harika maç oynayacağımıza eminim. Bu takıma güvenmek için birçok nedenimiz var." dedi.



2020'de kaybettiği final ile ilgili konuşan Deneyimli futbol adamı, "İntikam almak için harika bir fırsat. Birçok oyuncumuz o finalde yer aldı. İki maçı da en iyi şekilde geçirip çekrek finale kalmak istiyoruz. Avrupa'ya dünyanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterme fırsatımız var." ifadelerini kullandı.



2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih kupanın sahibi olmuştu.





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