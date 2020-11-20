Luciano önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı...

Fenerbahçe'nin 'Mohikan' adını verdiği taraftar uygulamasının lansman gecesine görüntülü bağlanan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luciano'nun Emre Belözoğlu ile arasında geçen diyalog dikkatlerden kaçmamış ve Belözoğlu Luciano'ya "Brezilya'dan bize genç oyuncu bul." sözleri çok konuşulmuştu. Luciano, Belözoğlu'nun isteğini geri çevirmedi ve Brezilya'da geleceğin yıldızı olarak nitelendirilen genç ismi Fenerbahçe'ye önerdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
İnstagram / Kaio Jorge
İnstagram / Kaio Jorge
20 Kasım 2020 09:48
Ocak ayı için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye Brezilya'dan beklenmedik bir haber geldi. Genç yıldız Kaio Jorge resmen Fenerbahçe'ye önerildi.

Erol Bulut ile yapılacak yeni transferleri masaya yatıran sportif direktör Emre Belözoğlu da genç futbolcuya hayran kaldı ve teknik heyet ile bu ismi paylaştı.

LUCIANO, BU İSTEĞİ KIRMADI!

Fenerbahçe geçtiğimiz ay Mohikan adını verdiği taraftar uygulamasının lansmanını gerçekleştirmiş ve spordan sanat dünyasına kadar birçok isim bu tanıtım gecesinde yer almıştı. Lansmana canlı olarak bağlanan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fabi Lucinao'ydu. Belözoğlu, Lucianno'ya "Bizim için Brezilya'da genç yetenek bul." demiş ve bu sözlerle büyük yankı uyandırmıştı. Luciano, Belözoğlu'nu kırmadı ve o genç yıldızı buldu...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun ''Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirdi. Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge'ye Emre Belözoğlu'nun hayran kaldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ DE SONA ERİYOR!

31 Aralık'ta 2021'de Santos ile sözleşmesi sona erecek Jorge'nin babası, oğlunun yüksek ücretle bir takıma gitmesini istedi. Bunun üzerine Jorge, Santos'un yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

Jorge'nin, yaşına rağmen çok yönlü bir forvet olduğu Belözoğlu'nun bu oyuncu için özel mesai harcamaya hazır olduğu iddia edildi. Menajeri olan babası ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

BREZİLYA U17'DE 10 MAÇ 6 GOL

Fenerbahçe'nin Jorge ile anlaşıp sözleşmesinin bitmesini bekleyebileceği ya da Santos kulübü ile anlaşma yoluna gidebileceği de gelen haberler arasında. Jorge 18 yaşında olmasına rağmen ülke Brezilya'da çok iyi tanınıyor. Brezilya U17'de 10 maçta 6 gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için