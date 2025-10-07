Cleveland Cavaliers, yeni sezonda guard Lonzo Ball'un dakikalarını dikkatli şekilde yönetecek ve sezonun ilk bölümünde arka arkaya oynanan maçlarda dinlendirecek.Cleveland.com'dan Chris Fedor'un haberine göre, Cavaliers yönetimi, sağlık ekibi ve Ball'un kendisinin ortak planlamasıyla oyuncunun maç başına yaklaşık 20 dakika süre alması ve back-to-back karşılaşmaların yalnızca birinde oynaması kararlaştırıldı.Bu plan, Ball'un iki yılı aşkın bir sakatlık döneminin ardından geçen sezon parkelere dönmesinin ardından fiziksel olarak adaptasyon sürecini sağlıklı tamamlaması amacıyla hazırlandı.Ball, pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Şimdilik arka arkaya maçlar benim için devre dışı. Bu, sezonun tamamında böyle olacak anlamına gelmiyor ama başlangıçta kesinlikle öyle."27 yaşındaki guard, geçen sezon Chicago Bulls formasıyla 35 maçta (14'ü ilk beş) 7.6 sayı, 3.4 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı. O dönemde de hiçbir back-to-back serisinde iki maçta birden oynamamıştı.Fedor'un aktardığına göre, Ball yaz döneminde Isaac Okoro'nun Chicago'ya gittiği takasın ardından Cleveland'a katıldıktan sonra yapılan sezon öncesi antrenmanlarda oldukça formda görünüyor.