'Ljajic'in Partizan'a transfer olma ihtimali yok'

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'in yeniden eski takımına dönebileceğine ilişkin haberlere ilk ağızdan yanıt geldi.



Partizan kulübünün Sportif Direktörü Ivica Iliev yaptığı açıklamada "Adem Ljajic Partizan'a ve Sırp Milli Takımı'na çok şeyler vermiş bir futbolcu ama şu anda bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil" diye konuştu.



Adem Ljajic transferinin transferin son gününde gündeme geldiğini de itiraf eden Iliev, "Transferin son gününde eğer Ljajic'i alsaydık Avrupa kupalarında oynayamayacaktı, sadece lig maçlarında oynayabilecekti. Böyle bir transferi bu şekilde bitirmek de çok gerçekçi değildi." diye konuştu.



Partizan'da 2008-2010 yılları arasında forma giyen Adem Ljajic, daha sonra sırasıyla Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi. 2019'da Beşiktaş'a transfer olan 29 yaşındaki Ljajic, sezon başında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılmıştı.



