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Liverpool'da Lazar Markovic paniği

Liverpool, daha önce kiralık olarak Fenerbahçe, Sporting, Hull City ve Anderlecht'e gönderdiği Lazar Markovic'i bonservisiyle satmaya çalışıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Liverpool'da Lazar Markovic paniği
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18 Ocak 2019 04:03
Liverpool, geldiğinden bu yana hiçbir verim alamadığı Lazar Markovic'i yollamanın çalışmalarını yapıyor.

2014'te Liverpool'un transfer ettiği ve daha sonra Fenerbahçe, Sporting, Hull City ve Anderlecht'e kiralanan Lazar Markovic bonservisiyle satılmaya çalışılıyor.

Liverpool, haftalık 50 bin pound alan Markovic'in satılması için menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını istedi. Markovic'in menajerinin birka Championship ekibiyle temas halinde olduğu belirtildi.

İngiliz basınıan göre Liverpool, transfer dönemi sona ermeden Lazar Markovic'i bonservisiyle satacak.



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