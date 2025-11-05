04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-3
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-0
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-1
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
1-0
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-1
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-1
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-1
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-1
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-1
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-0
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
3-1
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-0
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
1-2
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-1
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
3-1

Liverpool, Real Madrid'i tek golle yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

calendar 05 Kasım 2025 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Real Madrid'i tek golle yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool, özellikle ilk yarıda Dominik Dominik Szoboszlai ve Mac Allister gibi isimlerle rakip kaleyi yokladı. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Liverpool ataklarında geçit vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Liverpool, ikinci yarıda da Real Madrid karşısında oyun üstünlüğünü sürdürdü. Real Madrid kalesine etkili akınlarla giden İngiliz temsilcisi, aradığı golü 61. dakikada Mac Allister ile buldu.


Bu dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mac Allister, Liverpool'u 1-0 öne taşıdı.

Liverpool, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve maçı 1-0 kazandı.

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 maça çıkan en genç oyuncu oldu. (22 yıl, 128 gün.)



ARNOLD'A TEPKİ

Liverpool taraftarlar, Real Madrid maçında eski futbolcuları Trent Alexander-Arnold'a büyük tepki gösterdi. İngiliz taraftarlar, sahaya çıktığı anda Arnold'u yuhalamaya başladı. Arnold, 81. dakikada Arda Güler yerine oyuna dahil oldu. Tribündeki bazı taraftarlar, bu dakikada Arnold'a Liverpool armasını gösterdi.

Öte yandan Liverpool taraftarları, Real Madrid maçının başında milli futbolcu Arda Güler'e de tepki gösterdi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 81'de yerini Arnold'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puana yükseldi. Real Madrid de 9 puanda kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında PSV Eindhove'ı konuk edecek. Real Madrid, bu kez Olympiakos deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.