Liverpool - Everton maçının formaları depremzedelere

Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından Premier Lig kulüpleri Liverpool ve Everton'dan destek geldi.
İki takımın 13 Şubat'ta oynadığı maçta futbolcuların giydiği formalar, geliri depremzedelere aktarılmak üzere açık artırmayla satışa çıkartıldı.
Söz konusu mücadeleyi Liverpool, Muhammed Salah ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.
İki takımın 13 Şubat'ta oynadığı maçta futbolcuların giydiği formalar, geliri depremzedelere aktarılmak üzere açık artırmayla satışa çıkartıldı.
Söz konusu mücadeleyi Liverpool, Muhammed Salah ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.
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