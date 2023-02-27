Liverpool - Everton maçının formaları depremzedelere

Liverpool ile Everton arasında oynanan derbi maçta futbolcuların giydiği formalar ülkemizdeki ve Suriye'deki depremzedeler için açık artırmayla satışa sunuldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool - Everton maçının formaları depremzedelere
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27 Şubat 2023 21:42
Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından Premier Lig kulüpleri Liverpool ve Everton'dan destek geldi.

İki takımın 13 Şubat'ta oynadığı maçta futbolcuların giydiği formalar, geliri depremzedelere aktarılmak üzere açık artırmayla satışa çıkartıldı.

Söz konusu mücadeleyi Liverpool, Muhammed Salah ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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