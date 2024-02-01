İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.



Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 4-1 kazanırken goller; 23. dakikada Diogo Jota, 39. dakikada Conor Bradley, 65. dakikada Dominik Szoboszlai ve 79. dakikada Luis Diaz kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 71. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi.



Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez, Chelsea karşısında biri penaltı olmak üzere toplam 4 kez direği nişanladı.



Liverpool'un 20 yaşındaki sağ beki Conor Bradley, sahada kaldığı 68 dakikada 1 gol 2 asistlik performans göstererek yıldızlaştı.



Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 51'e yükseltirken, Chelsea 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Arsenal ile karşılaşırken, Chelsea sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.



