İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında Liverpool ile Cardiff karşılaştı. Anfield Road'da oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Muhammed Salah, 66 ve 87. dakikada Sadio Mane, 84. dakikada Xherdan Shaqiri kaydetti. Cardiff'in tek golü 77. dakikada Callum Paterson'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 26'ya yükseltti. Cardiff 5 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Arsenal'e konuk olacak. Cardiff, Leicester City'yi ağırlayacak.
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Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Muhammed Salah, 66 ve 87. dakikada Sadio Mane, 84. dakikada Xherdan Shaqiri kaydetti. Cardiff'in tek golü 77. dakikada Callum Paterson'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 26'ya yükseltti. Cardiff 5 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Arsenal'e konuk olacak. Cardiff, Leicester City'yi ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın