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Liverpool, Cardiff'i de parçaladı!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Cardiff'i ağırladığı maçı rahat bir skorla tamamladı. İşte maçın detayları...

Kaynak: Sporx.com
Liverpool, Cardiff'i de parçaladı!
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27 Ekim 2018 19:17
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında Liverpool ile Cardiff karşılaştı. Anfield Road'da oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Muhammed Salah, 66 ve 87. dakikada Sadio Mane, 84. dakikada Xherdan Shaqiri kaydetti. Cardiff'in tek golü 77. dakikada Callum Paterson'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 26'ya yükseltti. Cardiff 5 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Arsenal'e konuk olacak. Cardiff, Leicester City'yi ağırlayacak.

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