Lille'deki bizim çocuklar liderlik koltuğunda!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Lille, konuk ettiği Salzburg'u 1-0 mağlup etti ve 8 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille'deki bizim çocuklar liderlik koltuğunda!
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24 Kasım 2021 00:57
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. karşılaşmasında Lille, Salzburg'u ağırladı.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada David kaydetti.

Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 70. dakikada yerini Onana'ya bıraktı. Yusuf Yazıcı 84'te oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Lille, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Salzburg ise 2. sırada yer aldı.

Lille, grubun son maçında Wolfsburg deplasmanına gidecek. Salzburg ise Sevilla'yı ağırlayacak.


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