Lewandowski: 'Messi'ye inanmak istiyorum'

Bayern Münih'in yıldız forveti Robert Lewandowski, koronavirüsten dolayı verilmeyen 2020 yılının Ballon d'Or ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini söyleyen Lionel Messi ile ilgili açıklama yaptı.



Lewandowski yaptığı açıklamada, "2020 ödülünü alma konusunda o kadar hevesli değilim. Messi'nin bu sözlerini sadece boş bir kelime değil, harika bir oyuncudan samimi ve nazik bir ifade olmasını istiyorum." açıklamasında bulundu.



Ödülü kaybettiği için üzgün olduğunu belirten oyuncu, "Mutlu olduğumu söyleyemem, içimde bir üzüntü var. Bu kadar yakın olmak ve kazanamamak üzücüydü. Messi ile rekabet etmek, onunla rekabet edebilmiş olmak bana ulaşabildiğim seviyeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Messi, 29 Kasım'da Paris'te yedinci kez kazandığı ödül sonrası Lewandowski'ye doğrudan hitap ederek, "Robert, Ballon d'or'u hak ediyorsun. Geçen yıl, herkes bu ödülün en büyük kazananı olduğun konusunda hemfikir." şeklinde konuşmuştu.





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