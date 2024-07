Levent Tüzemen: 'Galatasaray'ı karıştırıyorlar'

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Tüzemen yazısında, "Erden Timur, Galatasaray'daki görevinden ayrılırken yaptığı açıklamada ciddi şikâyetlerde bulunmuş ama isim vermemişti. Ben de Sayın Timur'a "Bize bulmaca çözdürmeyin, isim verin" dedim. Timur da isim vermekten kaçınıp yorumu ortaya bıraktı. Durumdan vazife çıkaranlar algı operasyonlarını erken başlattı ve "Çamur at izi kalsın" anlayışı daha sezon başlamadan start aldı." ifadelerini kullandı."Erden Timur, Galatasaray'daki görevinden ayrılırken yaptığı açıklamada ciddi şikâyetlerde bulunmuş ama isim vermemişti. Ben de Sayın Timur'a "Bize bulmaca çözdürmeyin, isim verin" dedim. Timur da isim vermekten kaçınıp yorumu ortaya bıraktı. Durumdan vazife çıkaranlar algı operasyonlarını erken başlattı ve "Çamur at izi kalsın" anlayışı daha sezon başlamadan start aldı.Şimdi hedefte öncelikle Eray Yazgan ve Alper Narman var. Erden Timur'un yaptığı basın toplantısında teşekkür ettiği isimlerden biri Eray Yazgan değil miydi? Galatasaray Spor Kulübü'nde son derbide yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç hakkında şahsen suç duyurusunda bulunan Eray Yazgan değil miydi? Sahada Ali Koç'un karşısına dikilen tek kişi Eray Yazgan değil miydi? İsim açıklanmadığında ben bu haberin kaynağının eski bir Galatasaray yöneticisi olduğuna inanmıyorum.İsim açıklanmadığı sürece o kişi için Galatasaraylı demek hedef saptırmaktır. Haberin amacı Galatasaray'ı karıştırmak gayretidir. Kimse karnından konuşmasın. Eray Yazgan da "Çamur at izin kalsın" anlayışına karşı hukuksal bir tavır koymalı, herkes o kişinin Galatasaraylı mı yoksa Galatasaray postuna bürünmüş bir kişi olup olmadığını öğrenmelidir. Gerçek şu ki; sezon boyunca G.Saray, bu tip haberlerle yıpratılacaktır. Yönetim ve camia, öznesi olmayan haberlere karşı dayanışma içinde olmalıdır."