24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Leroy Sane'den transfer itirafı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Leroy Sane'den transfer itirafı!
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 1 gol 1 asist yaparak deplasmanda Kayserispor'a karşı aldıkları 4-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Takımın iyi bir seri yakaladığını dile getiren Sane, "Çok iyi bir his, mutluyum burada olduğum için. Hızlı bir başlangıç yaptık ve 3 galibiyet aldık. Lig devam ediyor. İlk golümü de attım, mutluyum. Şimdi devam etmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



"YENİ BİR MEYDAN OKUMA İSTEDİM"

Galatasaray'a geliş sürecine de değinen Alman oyuncu, "Galatasaray beni çok istedi. Yeni bir ülkeye gelmeyi, yeni bir meydan okumayı ben de istedim. Geçen sene onlara karşı oynarken ne kadar büyük bir takım olduklarını biliyordum. Takıma yardımcı olmak ve birçok kupayı müzemize götürmek istiyorum." dedi.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Takım arkadaşlarını da öven Sane, "Güçlü bir takımız. Victor ilk 90 dakikasını oynadı ve golünü attı. Mauro da dönüyor. İki çok iyi santrforumuz var, inanılmaz kaliteli ve deneyimliler. Gole açlar, bu da takım için çok güzel. Ritim kazanmamız gerekiyor ve mükemmeli arıyoruz. Şampiyonlar Ligi de var. Takımları mağlup edip alabileceğimiz maksimum puanı almamız gerekiyor." sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
