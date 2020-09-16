Leipzig'ten ters köşe; Kuzeyin Kralı!

Geçtiğimiz sezon bordo mavili takım ile harika bir sezon geçiren Sörloth'un ismi Tottenham ve Leipzig ile anılıyor. Alman ekibi Leipzig'ten Sörloth ile ilgili kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

, Fotoğraf; AA
Leipzig'ten ters köşe; Kuzeyin Kralı!
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16 Eylül 2020 09:39
Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla 2 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'a gösterdiği performans sonrası Avrupa devleri talip olmuştu.

İngiliz ekibi Tottenham Sörloth için devreye girerken, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ise direkt olarak resmi teklifde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Leipzig, taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı. Alexander Sörloth'un lakabı olan "Kuzeyin Kralı" sözünü tweet atan Alman ekibi, ardından Emil Forsberg'i paylaştı.

RB Leipzig'in bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.



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