Leeds United, 18 yaşındaki Summerville'ı transfer etti

Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı renkleine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; leedsunited.com
Leeds United, 18 yaşındaki Summerville'ı transfer etti
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16 Eylül 2020 17:07
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı kadrosuna kattı.

Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.

 


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