Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve eski NBA oyuncusu JJ Redick'in basketbol odaklı yeni bir podcast yapmaya başlayacakları bildirildi.



The Athletic'ten Andrew Marchand, James'in Redick ile tamamen basketbol üzerine yeni bir podcast'in sunuculuğunu üstleneceklerini belirtti.



'Mind the Game' isimli podcastin, basketboldaki strateji, taktik ve ayrıntılı şemalara yoğun bir şekilde odaklanacağı aktarıldı.



Twitter'da paylaşılan bir ön izlemede Lakers yıldızı ve mevcut ESPN analistinin şarap içerken oyun şemalarını konuştuğu görüldü.



Redick, Marchand'e podcast'le ilgili yaptığı açıklamada "Bu podcast'in spor ve basketbol hakkında oldukça serbest akışlı bir sohbet olması amaçlanıyor. Çok basit bir açıdan bakarsanız, sadece basketbolla ilgili." şeklinde konuştu.



LeBron ise, "Spor medyasında yenilik anlamında yaptıklarımızdan gerçekten gurur duyuyorum. Bir proje yaptığımda, aklımdaki tek şey benim ve arkadaşlarımın bunu izleyip izlemeyeceğidir. Bu kesinlikle 'Mind the Game' için de geçerli. Her şeyin internet kültürüne ve alınan tıklara göre tasarlanmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.



James ve Maverick Carter'ın medya şirketi Uninterrupted ve Redick'in ThreeFourTwo Productions şirketinin yapımcılığını üstlendiği "The Old Man and the Three" isimli podcast'in ise yeni programla iç içe olacağı kayıtlara geçti.





