Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, Indiana Pacers karşısında son saniyede topu tipleyerek takımına 120-119'luk galibiyeti getirdi.



Bu kritik basket, James'in NBA tarihindeki 10 veya daha fazla sayı attığı maç serisini 1.283 karşılaşmaya çıkarmasını sağladı.



Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic, karşılaşmayı 34 sayıyla tamamlarken, 7 ribaunt, 7 asist ve 6 üçlük isabetiyle takımına önemli katkı sağladı. Austin Reaves ise 24 sayı kaydederek Lakers'ın üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmasına yardımcı oldu.



Bu galibiyetle Lakers, Batı Konferansı'nda Memphis Grizzlies ile dördüncülük için yarışta eşit duruma geldi.



Indiana Pacers cephesinde ise Bennedict Mathurin 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Tyrese Haliburton 16 sayı ve sezon rekoru 18 asist yaptı. Haliburton'ın bitime 42.2 saniye kala bulduğu basket, Pacers'ı 119-118 öne geçirdi. Ancak bu üstünlük, James'in son saniyedeki galibiyet basketiyle sona erdi. Pacers, bu mağlubiyetle hem beş maçlık genel galibiyet serisini hem de sahasındaki sekiz maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.



Son anlarda her iki takım da kritik hücumlardan eli boş dönerken, Doncic'in kaçırdığı orta mesafe atış sonrası James'in topu tiplemesi Lakers'a galibiyeti getirdi.



Lakers, dört maçlık deplasman turunun bir sonraki ayağında Perşembe günü Chicago Bulls ile karşılaşacak. Indiana Pacers ise Perşembe gecesi Washington Wizards deplasmanında sezonun son art arda maçlarına çıkacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Washington Wizards 119-114 Philadelphia 76ers



Toronto Raptors 116-86 Brooklyn Nets



Los Angeles Clippers 126-113 New York Knicks



Milwaukee Bucks 117-127 Denver Nuggets



Boston Celtics 132-102 Phoenix Suns



