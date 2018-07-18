LeBron: "Philly ve Houston'ı uzun uzun düşündüm"

LeBron James, Los Angeles Lakers ile anlaşmaya karar vermeden önce Philadelphia 76ers ve Houston Rockets'a katılmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söyledi. James, "Ben [Simmons] ve [Joel] Embiid'le birlikte ya da [James] Harden ve Chris [Paul]'le birlikte yanyana kadroda gelme olasılıkları hakkında, uzun ve yoğun bir şekilde düşündüm."
şeklinde konuştu.
LeBron, temsilcilerinin Philadelphia ile 1 Temmuz'da görüşmesine rağmen resmi olarak hiçbir zaman Rockets veya 76ers ile bir araya gelmedi.
James'in Rockets'a katılmasının yolu, maaş tavanı açısından zor olurdu ve kararının ailesinin rahat hissettiği yer olduğunu söyledi.