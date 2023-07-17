Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önümüzdeki sezon forma numarasını 6'dan 23'e değiştireceği bildirildi.
James, merhum efsane oyuncu Bill Russell'ı onurlandırmak için geçtiğimiz sezon Lakers'ta bir sezon daha 6 numarayı giymişti. NBA, Russell'ın saha içi ve saha dışındaki başarıları onuruna lig genelindeki tüm 6 numaralı formaları emekliye ayırma kararı almıştı.
James, 2021-22 sezonu öncesinde 6 numaraya geçiş yapmadan önce Lakers'ta ilk olarak 23 numarayı giymişti. James bu numarayı daha önce Cleveland Cavaliers ile oynadığı her iki dönemde, ayrıca Miami Heat'teyken de giymişti.
James, merhum efsane oyuncu Bill Russell'ı onurlandırmak için geçtiğimiz sezon Lakers'ta bir sezon daha 6 numarayı giymişti. NBA, Russell'ın saha içi ve saha dışındaki başarıları onuruna lig genelindeki tüm 6 numaralı formaları emekliye ayırma kararı almıştı.
James, 2021-22 sezonu öncesinde 6 numaraya geçiş yapmadan önce Lakers'ta ilk olarak 23 numarayı giymişti. James bu numarayı daha önce Cleveland Cavaliers ile oynadığı her iki dönemde, ayrıca Miami Heat'teyken de giymişti.