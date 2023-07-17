Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önümüzdeki sezon forma numarasını 6'dan 23'e değiştireceği bildirildi.



James, merhum efsane oyuncu Bill Russell'ı onurlandırmak için geçtiğimiz sezon Lakers'ta bir sezon daha 6 numarayı giymişti. NBA, Russell'ın saha içi ve saha dışındaki başarıları onuruna lig genelindeki tüm 6 numaralı formaları emekliye ayırma kararı almıştı.



James, 2021-22 sezonu öncesinde 6 numaraya geçiş yapmadan önce Lakers'ta ilk olarak 23 numarayı giymişti. James bu numarayı daha önce Cleveland Cavaliers ile oynadığı her iki dönemde, ayrıca Miami Heat'teyken de giymişti.



