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LeBron, çocuklarını neden bubble'a götürmedi?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri'nin Orlando'da neden kendisiyle beraber olmadıklarını anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri'nin Orlando'da neden kendisiyle beraber olmadıklarını anlattı.

NBA, aile üyelerinin Orlando bubble'ında oyunculara katılmasına izin verse de, LeBron'un çocukları kendisine katılmamıştı.

35 yaşındaki Lakers süperstarı, nedenini şöyle açıkladı:

"Çünkü yapacakları hiçbir şey yok. 16 yaşında bir çocuğum var. Bubble'da oturacak ve ne yapacak? 13 yaşında bir kızım var. Ne yapacak? Ve 5 yaşındaki kızım. Burada onun yapacağı bir şey yok."

"Park açık değil. Havuza sadece bir yere kadar gidebilirsiniz. Çocuklarım pek maceracılar ve pek çok farklı şeyi seviyorlar. Burada olmaları pek mantıklı değil. Yapacakları bir şey yok. Dışarı çık, içeri gir, dışarı çık, içeri gir. LA'de kalıp gayet iyi durumda olabilirler. Dürüst olmak gerekirse burası çocuklara uygun bir yer değil."


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