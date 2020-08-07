YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifini yeniledi.İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; daha önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro ve 3 milyon euro bonuslarla öneren Lazio, bonussuz teklifini 18 milyon euro'ya çıkardı. Fenerbahçe ise 15+3 cevabına karşılık olarak 25 milyon euro bonservis istediğini iletmişti.Lazio'nun bu ısrarında teknik direktör Simone Inzaghi'nin 26 yaşında olması, tekrar satılabilir olması ve tecrübesinin yüksek olmasının etkili olduğu gösterildi.Vedat Muriqi'nin satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı Çaykur Rizespor'a gidecek.Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı