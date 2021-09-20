Lazio kalecisi Strakosha, Cagliari maçında gözyaşlarını tutamadı

Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray ile Lazio karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Strakosha'nın yediği hatalı gol sonrası maçı 1-0 kazanmıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Lazio kalecisi Strakosha, Cagliari maçında gözyaşlarını tutamadı
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20 Eylül 2021 11:18
UEFA Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu rakibi Lazio ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Lazio kalecisi Thomas Strakosha yediği hatalı gol sonrası üzüntü yaşamıştı. Strakosha üzerine gelen topu kontrol edemeyerek elinden kaçırmış ve top filelere gitmişti.

TARAFTARLAR DEVREDE

Serie A'da bu hafta Lazio evinde Cagliari'yi konuk etti. Lazio taraftarlarının Thomas Strakosha'ya bir sürprizi vardı. Taraftarlar morali bozuk olan kaleci için destek pankartı açtı.

TARAFTARLAR, ŞAİR DANTE'DEN ALINTI YAPARAK DESTEK ÇIKTI

Taraftarlar, 13. yüzyılın en ünlü şairlerinden olan Dante'nin bir şiirinden alıntı yaparak, "Onları asla umursama, sadece ileriye bak ve yoluna devam et" yazan bir pankart açtı.

Kaleci Thomas Strakosha, açılan bu pankart sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı ve kendisine destek çıkan taraftarlara ellerini kaldırarak onlara teşekkür etti.

Strakosha, 2012 yılında 19 yaş altı oyuncusu olarak katılan Strakosha gözyaşlarını ellerine aldığı havluyla sildi. Strakosha Cagliari maçına yedek kulübesinde başladı ve maç 2-2 sona erdi.


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