Lazio, Empoli engelini geçemedi!

İtalya Serie A 17. hafta maçında Lazio, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi.



Stadio Olimpico'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Lazio'nun gollerini 2. dakikada Caputo (K.K.) ve 54.. dakikada Zaccagni attı. Empoli'ye beraberliği getiren golleri 83. dakikada Caputo ve 90+3. dakikada Marin kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Lazio puanını 31'e, Empoli ise 19'a çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Sassuolo deplasmanına gidecek. Empoli ise Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.





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