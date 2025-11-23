23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
13:30
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
13:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Las Vegas'ta kazanan Verstappen

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı.

calendar 23 Kasım 2025 11:09 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Las Vegas'ta kazanan Verstappen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.


McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesi liderliğini sürdürdü. Yarışı 4. sırada bitiren McLaren'ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris'i takip etti.

Norris'in şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 378

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 291

5. Charles Leclerc (Monako): 222

- Takımlar:

1. McLaren: 786

2. Mercedes: 423

3. Red Bull Racing: 391

4. Ferrari: 371

5. Williams: 117

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.