Lalia Storti, Galatasaray GAİN'de!

Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.
Lalia Storti, kariyerinde Montpellier, FF Yzeure, Guingamp, Olimpik Marsilya, Dijon, Saint-Etienne, Metz ve Nantes takımlarının formalarını giydi.
