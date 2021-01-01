Lakers'ın geçen yıldan farkını, Dudley detaylandırdı!

Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, Lakers'ın kimyasının geçen yıla göre farkı hakkında konuştu.



2020'de 17'nci NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra Lakers, bu yıl şampiyonluğu tekrar edebilecek daha da iyi bir takım oluşturmak adına, kadrosunda bazı değişiklikler yapmıştı.



Ölü sezonda kadrosuna Dennis Schröder, Montrezl Harrell, Marc Gasol ve Wesley Matthews'u katan ekip, yakın amanda serbest oyuncular Andre Drummond ve Ben McLemore ile de anlaşmıştı.



Dudley, LakeShow podcasti'nde, geçen sezonla karşılaştırıldığında bu yıl takımın kimyası arasında herhangi bir fark olup olmadığı sorulduğunda, şöyle bir yanıt verdi:



"Daha fazla yeteneğe sahibiz, ve daha fazla yetenek, alışma süreci söz konusu olduğunda daha fazla zorluk getiriyor. Rondo, JaVale, Dwight gibi adamlar, rollerini biliyorlardı. İki tane maç başına 17 sayı bulan skorer ekledik. Ben ve Dennis Schröder dün gece bu konuda güzel bir sohbet etmiştik. Oyunlarını, şampiyonluk kazanacak basketbol tarzına yönelik biçimlendirmeleri gerekiyor. Bu da zor iştir.



Montrezl, Yılın Altıncı Adamı ödülü sahibiydi. 17 sayıyla oynayan bir skorerdi. Ama bizim Montrezl Harrell'ın her maç 17 sayı atmasına ihtiyacımız yok. Bazen 17 sayısını atabilir tabii. Ondan istediğimiz, olağanüstü bir savunma oynaması, hücum ribaundlarını toplaması, gerektiğinde skor üretmesi veya bazı şeylerden fedakarlık etmesi.



Rondo, Dwight ve JaVale rollerini biliyorlardı ama şimdi daha yetenekli bir takım olduk. Lakin şu an ise bu oyuncuların nasıl fedakarlık yapacağını ve kariyerleri boyunca olduğundan farklı bir şekilde, belirli bir rolü nasıl oynayacaklarını bulmamız gerekiyor. Şampiyonluk kazanmak kolay değil.



Özellikle hiç kazanmamış oyuncular için bir uyum süreci olması gerekiyordu. Şimdi bunun üzerinden geçiyoruz. Bu zor bir şey, çünkü liderlerimiz ve süperstar olan adamlar sakat durumda. Bu yüzden alışma süreci biraz daha uzun sürüyor."



