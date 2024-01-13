Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks ekiplerinin, muhtemel bir Dejounte Murray takasıyla ilgili görüşme yaptıkları iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin raporuna göre Lakers ve Hawks, Murray'in olası takası için yakın zamanda temas halindeydi:



"Atlanta, Dejounte Murray'yi takas etmeye hazır. Trae Young ve Dejounte Murray ikilisine biraz zaman vermişlerdi ama artık bundan vazgeçmeye hazırlar.



Dejounte Murray ile ilgili ligde birçok takımla görüştüler. Lakers'la da potansiyel bir takas konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardı..."



Dört yıllığı 120 milyon dolarlık uzatma kontratına imza atmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Murray, bu sezon maç başına 21.1 sayı, 5.0 asist ve 4.6 ribaund ortalamalarına sahip.



