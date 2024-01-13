"Lakers ve Hawks, Dejounte Murray için görüştü" iddiası

Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks ekiplerinin, muhtemel bir Dejounte Murray takasıyla ilgili görüşme yaptıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Lakers ve Hawks, Dejounte Murray için görüştü' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 13:42
Son güncelleme 13 Ocak 2024 13:44
Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks ekiplerinin, muhtemel bir Dejounte Murray takasıyla ilgili görüşme yaptıkları iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin raporuna göre Lakers ve Hawks, Murray'in olası takası için yakın zamanda temas halindeydi:

"Atlanta, Dejounte Murray'yi takas etmeye hazır. Trae Young ve Dejounte Murray ikilisine biraz zaman vermişlerdi ama artık bundan vazgeçmeye hazırlar.

Dejounte Murray ile ilgili ligde birçok takımla görüştüler. Lakers'la da potansiyel bir takas konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardı..."

Dört yıllığı 120 milyon dolarlık uzatma kontratına imza atmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Murray, bu sezon maç başına 21.1 sayı, 5.0 asist ve 4.6 ribaund ortalamalarına sahip.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery