Lakers oyuncuları arasında "bölünme" yok

Los Angeles Lakers oyuncuları, sezonun devam edip etmeyeceği ve ne zaman başlayacağı konusundaki tartışmalar arasında takım içinde "bölünme" olmadığını söylediler.



Bir oyuncu ESPN'den Dave McMenamin'e verdiği demeçte, "Bir şeyleri bir lig ve bir takım olarak anlamak için hala biraz zaman var." ifadelerini kullandı.



Avery Bradley ve Dwight Howard, Cuma gecesi ülke çapındaki huzursuzluk içinde sezona devam etmekle ilgili görüşlerini dile getirdikleri, 80 kişilik bir görüşmenin parçalarıydılar.



Howard ayrıca, basketbolun "şu anda gerekli olmadığını" belirten bir açıklama yapmıştı.



Lakers'ın, Howard'ın bu sezonun geri kalanında oturmayı planladığı konusunda endişeli olduğu belirtildi.



Howard'ın menajeri Charles Briscoe, Howard'ın bu sezon oyun hakkında düşünmediği için tekrar oynayıp oynamamasına henüz karar vermediğini söyledi:



"Basketbol günün sonunda sadece bir spordur. Ama sokaklarda ölen insanlara olanlar, bu gerçek bir şeydir. O ifadesinin sporla bir ilgisi yoktu. Irkçılık ve sosyal adaletsizlikle ilgisi vardı."



