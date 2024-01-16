Los Angeles Lakers'ın, Chicago Bulls guardı Zach LaVine'i takas etme şansının "olmadığı" iddia edildi.



Lakers'ın olası hamlelerini tartışan ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles ekibinin LaVine ile takas yapma şansının hiç olmadığını öne sürdü:



"Lakers'ın Zach Lavine'i takas etme ihtimalinin yüzde sıfır olduğunu düşünüyorum."



Takas bloğunda olduğu bildirilen LaVine, 20,1 sayı, 5,3 ribaund ve 4,0 asist istatistikleriyle ortalamanın altında bir sezon geçiriyor. Bulls guardı, performansının yanı sıra sakatlıklar nedeniyle de önemli süre kaçırmıştı.



Bulls ise bu sezon LaVine olmadan şaşırtıcı biçimde daha iyi performans sergilemiş, kendisinin forma giymediği maçlarda 10-8'lik bir seriye imza atmıştı. LaVine kadrodayken ise bu seri 9-14 şeklindeydi.



