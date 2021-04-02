Kylian Mbappe: 'En iyisi olduğumu söylüyorum'

PSG'nin yükselen yıldızı Kylian Mbappe, Fransa'da verdiği röportajda "egodan" bahsetti ve kendisini "Dünyanın en iyisi benim" diyerek motive ettiğini belirtti.



Kendini motive ettiğini belirten Fransız yıldız, "Zorluk yaşadığında, senden başka kimse seni ateşleyemez. Dağları aşmak için yeterli olduğuna kendini ikna etmek zorundasın. İyi hissetmediğinde, sana gelip bir şeyleri yapabileceğini söyleyen kimse olmaz. Sadece sen ve senin akıl dünyan vardır, sadece sen. Kendini müthiş şeyler yapabileceğine ikna etmelisin." ifadelerini kullandı.



"KAFAMDA SÜREKLİ EN İYİ OLDUĞUM DÖNÜYOR"



Kendi sınırlarını zorladığını söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Sahaya her çıktığımda, kendime dünyanın en iyisi olduğumu söylüyorum. Messi ve Ronaldo ile sahaya çıktığımın da farkındayım. Benden daha iyi oyuncular, benden milyon tane iyi şey yaptılar. Ancak kafamda sürekli en iyisinin ben olduğumu söylüyorum çünkü böylece kendime limitler koymayarak en iyisini vermeye uğraşıyorum. Bazen insanlar bu konu yüzünden bir bariyer oluştuğunu düşünüyor ve egonun ne olduğunu gerçekten açıklayamıyoruz." dedi.



Egonun gelişimde önemli olduğunu da söyleyen Mbappe, "Bir insan için ego, arkadaşının penaltı atmasına müsaade etmemek, rakipteki bir oyuncudan daha fazla maaş kazanmayı istemek oluyor. Sadece bu değil, aynı zamanda hazırlıktır. Kendini aşmak, kendine harika şeyler söylemektir, "Ben, ben, ben". Bu konuda söylenecek çok şey var." diye konuştu.



