Kupa finalinden dönen Sivassporlu taraftarlar, kentte kutlama yaptı

Ziraat Türkiye Kupası Finali'ndeki Kayserispor maçını İstanbul'da takip eden Sivassporlu taraftarlar, kente döndükten sonra şampiyonluğu kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa finalinden dönen Sivassporlu taraftarlar, kentte kutlama yaptı
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27 Mayıs 2022 19:05
Demir Grup Sivasspor'un, İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından otobüslerle Sivas'a dönen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Sivas Belediyesinin organizasyonuyla 200 otobüsle gittikleri İstanbul'daki kupa finalinde takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, kente döndü.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda otobüslerden inen taraftarlar, meşale yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, daha sonra otobüslerle şehir turu yaptı.

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