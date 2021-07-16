Kulüpler Birliği: "Sorunu paydaşlar çözsün"

Kulüpler Birliği Vakfı, sorunların "paydaş"larla çözülmesini istiyor.

Haber; AA
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Kulüpler Birliği: 'Sorunu paydaşlar çözsün'
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16 Temmuz 2021 17:17
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla ilgili görüş bildirmesinin konuyu farklı yerlere taşıdığı uyarısında bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz." denildi.

Açıklamada, futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Vakıf, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirmişti.


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