Koronavirüste günün vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

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Koronavirüste günün vaka sayısı açıklandı!
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08 Nisan 2021 21:33
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Paylaşılan yeni tabloda koronavirüste günün hasta sayısının 2316 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 55941 (REKOR) olduğu açıklandı. Bugün 258 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.



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