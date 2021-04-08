Koronavirüste günün vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Paylaşılan yeni tabloda koronavirüste günün hasta sayısının 2316 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 55941 (REKOR) olduğu açıklandı. Bugün 258 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Paylaşılan yeni tabloda koronavirüste günün hasta sayısının 2316 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 55941 (REKOR) olduğu açıklandı. Bugün 258 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.